El Gobierno contacta con todos los partidos a excepción de VOX para abordar las medidas económicas por la guerra

Una ronda de contactos exprés y por teléfono para abordar las medidas económicas que se impulsarán con el objetivo de paliar los efectos de la guerra. El ministro de Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha confirmado este miércoles que ya ha hablado con los portavoces de todos los grupos parlamentarios, a excepción de VOX. “Ya he contactado con todos y he trasladado que el Gobierno está trabajando ya en un plan de respuesta para paliar los efectos de la guerra”, ha explicado a preguntas de la prensa.