El Gobierno contacta con todos los partidos a excepción de VOX para abordar las medidas económicas por la guerra

Una ronda de contactos exprés y por teléfono para abordar las medidas económicas que se impulsarán con el objetivo de paliar los efectos de la guerra. El ministro de Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha confirmado este miércoles que ya ha hablado con los portavoces de todos los grupos parlamentarios, a excepción de VOX. “Ya he contactado con todos y he trasladado que el Gobierno está trabajando ya en un plan de respuesta para paliar los efectos de la guerra”, ha explicado a preguntas de la prensa.

6 comentarios
Keldon82 #2 Keldon82
Normal, VOX no es un partido político que proponga medidas con sentido, es un pozo infecto de odiadores y mentirosos.
3 K 34
#3 Tecar
Resultaría un poco irónico pedir medidas contra la guerra a un partido que la apoya.
:troll:
1 K 19
#1 poxemita
Pues vaya, para una vez que los de VOX igual tenían que hacer algo....
0 K 11
JuanCarVen #4 JuanCarVen
#1 vaguear y robar no aporta nada positivo.
0 K 12
#5 detectordefalacias
#1 VOX ya dijo que se iba a oponer a cualquier medida del gobierno, independientemente de la medida.
0 K 10
Tito_Keith #6 Tito_Keith
Dejar a Vox fuera pero dejar que entren todos los demás es blanquear al PP
0 K 7

