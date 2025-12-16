edición general
El Gobierno confirma la muerte por peste porcina de 10 jabalíes más en la zona cero

Con 26 casos de peste porcina africana confirmados en jabalíes en Cerdanyola del Vallès, Cataluña investiga su origen, mientras varios países prohíben importaciones de carne para evitar más contagios. El Gobierno ha confirmado 10 nuevos jabalíes muertos a causa de la peste porcina africana en la zona donde se detectó el primer foco. Con esto ya son 26 el total de casos positivos detectados entre animales silvestres cerca de Cerdanyola del Vallès, en Barcelona, según fuentes del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Autoridades y científicos están investigando si el brote podría haber provenido de una fuga en un laboratorio cercano al primer foco en Cataluña, tras detectar que la cepa es similar a variantes usadas en investigación. También existe la hipótesis de que un jabalí comiese un bocadillo con carne en mal estado.

Me da que pinta más lo primero, lo del bocadillo es absurdo, sobre todo porque ¿Cómo carajos se infectó el bocadillo?


La cepa de Cerdanyola: Según informes filtrados a la prensa,…   » ver todo el comentario
#2 #1 os explico la lógica detrás de la hipótesis del bocadillo (no digo que me parezca lo más plausible).
En países de Europa del esta la PPA es endémica. Si un camionero con origen en esa zona se trajo productos cárnicos procedentes del cerdo (por ejemplo en un bocadillo), es posible que estuviesen contaminados.
tiene toda la pinta de fuga, sí

lo del bocadillo, si no lo explican mejor, tiene pinta de tontada de tomo (y lomo :-P )
Resident Evil pero a lo cañí, pero es seguro su consumo eh!!! (guiño guiño codazo codazo)
