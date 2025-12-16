El Gobierno confirma la muerte por peste porcina de 10 jabalíes más en la zona cero

Con 26 casos de peste porcina africana confirmados en jabalíes en Cerdanyola del Vallès, Cataluña investiga su origen, mientras varios países prohíben importaciones de carne para evitar más contagios. El Gobierno ha confirmado 10 nuevos jabalíes muertos a causa de la peste porcina africana en la zona donde se detectó el primer foco. Con esto ya son 26 el total de casos positivos detectados entre animales silvestres cerca de Cerdanyola del Vallès, en Barcelona, según fuentes del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.