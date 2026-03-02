El Gobierno condena la matanza del 3 de marzo de Vitoria por parte de la policía del “gobierno continuista con la dictadura de Arias-Fraga”

“Esta placa siempre va a recordar aquella masacre de aquel día 3 de marzo de 1976, cuando hubo una actuación tremendamente desproporcionada por parte de la Policía Armada de un gobierno continuista con la dictadura, que era el gobierno de Arias-Fraga”. Con estas palabras se ha expresado el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, durante el descubrimiento de la placa que señala como “lugar de memoria” la iglesia de San Francisco de Vitoria, en la que cinco obreros fueron asesinados en el desalojo a tiros.