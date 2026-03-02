El Gobierno condena la matanza del 3 de marzo de Vitoria por parte de la policía del “gobierno continuista con la dictadura de Arias-Fraga”

“Esta placa siempre va a recordar aquella masacre de aquel día 3 de marzo de 1976, cuando hubo una actuación tremendamente desproporcionada por parte de la Policía Armada de un gobierno continuista con la dictadura, que era el gobierno de Arias-Fraga”. Con estas palabras se ha expresado el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, durante el descubrimiento de la placa que señala como “lugar de memoria” la iglesia de San Francisco de Vitoria, en la que cinco obreros fueron asesinados en el desalojo a tiros.
Queda mucho trabajo por hacer.
Esto es más importante que traer al cantamañanas desde Abu Dhabi
Siguiendo el ejemplo de lo sucedido hace escasos días con Tejero al coincidir la apertura de la desclasificación de secretos del 23-F con su muerte, del mismo modo el gobierno ha solicitado al inclinto y susodicho que tuviera a bien entregar la cuchara, ó irse a por tabaco para no volver.
Esta es el reconocimiento de el gobierno de una matanza. Puede parecer la misma noticia, pero son independientes.
Una titula una cosa y la otra lo otro