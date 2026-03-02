edición general
21 meneos
21 clics
El Gobierno condena la matanza del 3 de marzo de Vitoria por parte de la policía del “gobierno continuista con la dictadura de Arias-Fraga”

El Gobierno condena la matanza del 3 de marzo de Vitoria por parte de la policía del “gobierno continuista con la dictadura de Arias-Fraga”

“Esta placa siempre va a recordar aquella masacre de aquel día 3 de marzo de 1976, cuando hubo una actuación tremendamente desproporcionada por parte de la Policía Armada de un gobierno continuista con la dictadura, que era el gobierno de Arias-Fraga”. Con estas palabras se ha expresado el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, durante el descubrimiento de la placa que señala como “lugar de memoria” la iglesia de San Francisco de Vitoria, en la que cinco obreros fueron asesinados en el desalojo a tiros.

| etiquetas: 3 marzo , 1976 , vitoria , gobierno , condena matanza , memoria democratica
17 4 1 K 131 actualidad
10 comentarios
17 4 1 K 131 actualidad
Comentarios destacados:    
#3 Albarkas
Hay que joderse que en 50 no lo haya condenado el gobierno.
Queda mucho trabajo por hacer.
Esto es más importante que traer al cantamañanas desde Abu Dhabi
5 K 93
cocolisto #9 cocolisto
Un acto criminal de las fuerzas represivas del régimen.Nuncs hubo depuración de los asesinos y si lavado de imagen del bestia de Fraga,entre ellos El País.
1 K 33
Thornton #7 Thornton
¡Ah, Manuel Fraga Iribarne...! ¡Ese gran demócrata!
1 K 33
Pacofrutos #10 Pacofrutos *
#7 ...Y Rodolfo Martín Villa, ese otro máximo responsable hijo de la gran puta.
Siguiendo el ejemplo de lo sucedido hace escasos días con Tejero al coincidir la apertura de la desclasificación de secretos del 23-F con su muerte, del mismo modo el gobierno ha solicitado al inclinto y susodicho que tuviera a bien entregar la cuchara, ó irse a por tabaco para no volver.
0 K 13
Pacofrutos #8 Pacofrutos *
#6 Para ti la perra gorda, hermoso.
0 K 13
Pacofrutos #5 Pacofrutos *
#4 Una es la entrega de la placa de lugar de memoria Democrática.
Esta es el reconocimiento de el gobierno de una matanza. Puede parecer la misma noticia, pero son independientes.
1 K 33
#6 El_dinero_no_es_de_nadie
#5 Las dos noticias van de la entrega de la placa y del reconocimiento de el gobierno.

Una titula una cosa y la otra lo otro
0 K 13

menéame