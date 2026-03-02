edición general
Vitoria-Gasteiz recibe la placa que declara Lugar de Memoria Democrática la iglesia de San Francisco de Asís y el 3 de Marzo

La alcaldesa ha presidido hoy el acto de entrega por parte del Gobierno de España a la ciudad de Vitoria-Gasteiz de la placa que declara la iglesia de San Francisco de Asís del barrio de Zaramaga Lugar de Memoria Democrática en el 50 aniversario de los trágicos sucesos del 3 de Marzo. El secretario de Estado de Memoria Democrática ha destapado el distintivo de bronce junto a la alcaldesa en un encuentro en el que también ha participado la consejera de Justicia y Derechos Humanos. www.mpr.gob.es/memoriademocratica/paginas/inventariolugar

¡Ah, Manuel Fraga Iribarne...! ¡Ese gran demócrata!
#1 Saulo de Tarso acabó siendo un gran cristiano :troll:
