Vitoria-Gasteiz recibe la placa que declara Lugar de Memoria Democrática la iglesia de San Francisco de Asís y el 3 de Marzo

La alcaldesa ha presidido hoy el acto de entrega por parte del Gobierno de España a la ciudad de Vitoria-Gasteiz de la placa que declara la iglesia de San Francisco de Asís del barrio de Zaramaga Lugar de Memoria Democrática en el 50 aniversario de los trágicos sucesos del 3 de Marzo. El secretario de Estado de Memoria Democrática ha destapado el distintivo de bronce junto a la alcaldesa en un encuentro en el que también ha participado la consejera de Justicia y Derechos Humanos. www.mpr.gob.es/memoriademocratica/paginas/inventariolugar