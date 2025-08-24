edición general
El Gobierno concede una cuarta inyección de liquidez al Consell y eleva los anticipos en 2025 a 1.810 millones

Los socialistas acusan a Mazón de 'ocultar' este nuevo adelanto, de 324 millones, y le reprochan que hable de 'asfixia' del Ejecutivo mientras 'esquilma la caja con regalos fiscales a los más ricos'

Tkachenko
Son un auténtico cáncer para la sociedad
A.more
La mitad se va a ir a comisiones. Dimitir de que?
