7638
clics
Sheila Muñoz Polo, exmodelo falangista y traficante de odio
5101
clics
Impresionantes diapositivas Kodachrome de la Alemania Occidental de los años 50 captadas por una enfermera itinerante (ENG)
3913
clics
En 1972, el MIT anticipó la caída de la civilización en 2040; medio siglo después, la predicción parece estar cumpliéndose con inquietante precisión
3045
clics
El 'sorpasso' ecológico de París a Madrid que deja a la Puerta del Sol por los suelos
2580
clics
Turistas israelíes desmontan una cruz en Gales y usan las piedras para hacer una estrella de David
más votadas
470
Dimiten varios ministros de Países Bajos como protesta por no lograr que se adopten sanciones contra Israel
379
Colonos israelíes contaminan una fuente de agua palestina (EN)
515
“LaLigaGate”: Bloqueo masivo de IPs en España pone en jaque páginas legales y la neutralidad de la red
447
La UE se rinde a Trump, admite aranceles del 27,5% sobre los coches y del 15% al vino y le permite contaminar gratis
405
Turistas israelíes desmontan una cruz en Gales y usan las piedras para hacer una estrella de David
El Gobierno concede una cuarta inyección de liquidez al Consell y eleva los anticipos en 2025 a 1.810 millones
Los socialistas acusan a Mazón de 'ocultar' este nuevo adelanto, de 324 millones, y le reprochan que hable de 'asfixia' del Ejecutivo mientras 'esquilma la caja con regalos fiscales a los más ricos'
pp
mazón
valencia
consell
politica
2 comentarios
#1
Tkachenko
Son un auténtico cáncer para la sociedad
#2
A.more
La mitad se va a ir a comisiones. Dimitir de que?
