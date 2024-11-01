El Gobierno compra aviones y helicópteros para Defensa a Airbus por 3.680 millones

El Ministerio de Industria y Turismo ha aprobado la prefinanciación de seis programas de adquisición de aeronaves y helicópteros a Airbus por un total de 3.680 millones de euros. La operación se financiará mediante préstamos adelantados por el Estado, con el primer desembolso previsto en 2025 por 1.032 millones. El calendario de pagos se extiende hasta 2030, cuando se completarán los principales hitos de entrega de los programas. Entre los proyectos incluidos destaca el Sistema de Enseñanza Integrado en Vuelo Avanzado (ITS-C), destinado a...