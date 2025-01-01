edición general
El Gobierno cancela el segundo traslado de 15 menores a la Península previsto esta semana por causas administrativas

Los detalles: El Ejecutivo asegura que sigue en pie la idea de efectuar tres traslados más "en los próximos días", aunque sigue sin concretar las fechas, la cantidad de menores y el destino de estos solicitantes de asilo.

#1 Selection
¿Y no queda más cerca devolverlos a Marruecos? Pregunto.
placeres #3 placeres *
#1 El grueso de las llegadas proviene del sahara o más al sur.
Pero de todas formas, ¿Solicitantes de Asilo en canarias?, muy pocos marroquíes, algunos saharauis el grueso son de regiones que según las normas-instrucciones europeos están objetivamente en una posible situación de guerra o de peligro grave.

Buena suerte con intentar repatriar a algún menor sin hacer TODO el procedimiento recursos incluidos.
Golan_Trevize #4 Golan_Trevize
#1 ¿Estás proponiendo realizar lo más lógico para cualquier persona "normal"? Eres un facha genocida, sin duda.
#5 Ricochet
#1 Hay que devolverlos a sus hogares.
placeres #2 placeres *
Se han trasladado desde canarias a casi toda la península (Sin importar el partido gobernante en la región) en los ultimos años miles, mas bien decenas de miles de pateristas (mucho de ellos solicitantes de asilo), sin que se haya montado ningún follón (Salvo 4 papanatas locales contados) ,

¿y ahora con estos cuatro chavales , se esta montando la mundial? Menudo circo.
