edición general
2 meneos
3 clics
El Gobierno de Canarias retira de los hospitales públicos carteles contra el genocidio en Gaza

El Gobierno de Canarias retira de los hospitales públicos carteles contra el genocidio en Gaza

El Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Sanidad, ha retirado desde el pasado fin de semana los carteles de una campaña solidaria impulsada por trabajadores sanitarios de los hospitales públicos en apoyo a Palestina. La iniciativa, promovida por Intersindical Canaria y comunicada previamente a la administración, consistía en la exhibición de imágenes en los halls de los centros hospitalarios, expresando el rechazo del personal a la grave situación que sufre la población de Gaza, víctima de ataques armados y bombardeos a [...]

| etiquetas: canarias , sanidad , hospitales , solidaridad , gaza , genocidio
2 0 0 K 30 actualidad
sin comentarios
2 0 0 K 30 actualidad

menéame