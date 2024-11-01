El Gobierno de Canarias retira de los hospitales públicos carteles contra el genocidio en Gaza

El Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Sanidad, ha retirado desde el pasado fin de semana los carteles de una campaña solidaria impulsada por trabajadores sanitarios de los hospitales públicos en apoyo a Palestina. La iniciativa, promovida por Intersindical Canaria y comunicada previamente a la administración, consistía en la exhibición de imágenes en los halls de los centros hospitalarios, expresando el rechazo del personal a la grave situación que sufre la población de Gaza, víctima de ataques armados y bombardeos a [...]