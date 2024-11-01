edición general
El Gobierno de Ayuso veta símbolos y actividades de apoyo a Palestina en los centros educativos

La Inspección educativa del Gobierno de Ayuso ha contactado con varios centros escolares de la Comunidad en los que se estaban organizando actividades en apoyo al pueblo de Gaza y ha dado órdenes de cancelarlos y de retirar toda la simbología palestina visible, como banderas o pañuelos, según denuncia la plataforma Marea Palestina: la educación contra el genocidio, protegiendo la identidad de los docentes.

ur_quan_master #2 ur_quan_master
Pues todos a pintar sandias
XtrMnIO #3 XtrMnIO
La dictadura de la derecha, cómo no, enviarán a dar palos a los niños? Ya que a sus amigos los israelies les encanta matarlos...
Metabarón #4 Metabarón
"Komunizmo o Livertah"
