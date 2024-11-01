El Gobierno de Ayuso recorta un millón y medio de euros de la lucha contra la violencia de género para 2026

De 39.849.524 a 38.265.006 euros. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha vuelto a dar un tijeretazo al presupuesto para acciones contra la violencia de género y promoción de la igualdad, recortando un millón y medio de euros el soporte económico a esta partida. La Comunidad de Madrid ha registrado este jueves en la Asamblea regional el proyecto de Ley de Presupuestos Generales de 2026, para que dé comienzo su tramitación parlamentaria, tras su aprobación este miércoles en la reunión del Consejo de Gobierno.