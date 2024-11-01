edición general
El Gobierno de Ayuso recorta un millón y medio de euros de la lucha contra la violencia de género para 2026

De 39.849.524 a 38.265.006 euros. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha vuelto a dar un tijeretazo al presupuesto para acciones contra la violencia de género y promoción de la igualdad, recortando un millón y medio de euros el soporte económico a esta partida. La Comunidad de Madrid ha registrado este jueves en la Asamblea regional el proyecto de Ley de Presupuestos Generales de 2026, para que dé comienzo su tramitación parlamentaria, tras su aprobación este miércoles en la reunión del Consejo de Gobierno.

| etiquetas: isabel díaz ayuso , pp , violencia de género , violencia machista
12 comentarios
Comentarios destacados:    
Quel #2 Quel
¿ Un millón y medio de € ? Eso son ... tres bancos pintados de morado y dos docenas de pegatinas.
rogerius #3 rogerius *
#2 Que lo gestiona el PP… aún dejas a deber.
Quel #6 Quel
#3 No creo que lo gestione mejor.
mmcnet #9 mmcnet
#2 Bajo el gobierno de Ayuso sí, desde luego.
Bajo el gobierno de un ser humano, som viviendas para que mujeres maltratadas dependientes económicamente de su pareja oiedan abandonar la casa. Entre otras cosas.
Quel #10 Quel
#9 Creo que se te ha colado un poquito de comentario en tu demagogia.
cenutrios_unidos #5 cenutrios_unidos
A ver, a lo mejor es que sus medidas son más eficientes y no necesitan tanta pasta. No seamos desconfiados.
Barney_77 #1 Barney_77
Por lo menos presenta presupuestos.
reivaj01 #7 reivaj01
Poco recorta pa lo guapa que es
hazardum #8 hazardum *
Como ética periodística hay que mostrar no solo el importe si no el porcentaje recortado, no es lo mismo recortar 1 millon sobre 500, que 1 sobre 5 millones, en este caso es sobre 39 millones

Ya sabemos que las prioridades de Ayuso son los toros, la caza y demas, el resto, a la porra.
hazardum #11 hazardum
#8 Luego dentro si viene el porcentaje, asi que bien, pensaba que no estaba.
#12 sliana
millon y medio de recorte a la lucha es millon y medio a favor de la violencia. mayoria absoluta asegurada.
alcama #4 alcama
A lo mejor es que estaba sobre-presupuestado y es un ajuste. Gestionar el dinero público también es eso
