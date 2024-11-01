edición general
El Gobierno de Ayuso se enfrenta a múltiples demandas por su falta de pediatras: “Cruel y peligrosa”

La plataforma Vecinas y vecinos de barrios y pueblos en defensa de la Sanidad Pública ha alertado de la situación y advertido a la Autonomía de la adopción de medidas legales así como de movilizaciones y acciones de desobediencia civil para salvaguardar -otra vez- una de las joyas de la corona madrileña.

#1 jaramero
Mientras siga ganando elecciones por mayoría se va a limpiar el coño con estas demandas.

Demasiados pediatras públicos hay para lo que votan los madrileños.
Asimismov #2 Asimismov
Esas demandas prosperarán cuando la oposición llegue al gobierno de la CAM y tendrán que indemnizar a los afectados.
Un plan perfecto y sin fisuras.
#3 LaMinaEnMiPuerta
Haber abortado dirá Ayuso.
#4 Leon_Bocanegra
Ahora mismo en Madrid están muy ocupados con los derechos del concebido no nacido.
Así que ,si el niño quiere derechos, que no nazca. Ostia ya. Que lo queréis todo.
