El Gobierno de Ayuso se enfrenta a múltiples demandas por su falta de pediatras: “Cruel y peligrosa”

La plataforma Vecinas y vecinos de barrios y pueblos en defensa de la Sanidad Pública ha alertado de la situación y advertido a la Autonomía de la adopción de medidas legales así como de movilizaciones y acciones de desobediencia civil para salvaguardar -otra vez- una de las joyas de la corona madrileña.
Demasiados pediatras públicos hay para lo que votan los madrileños.
Un plan perfecto y sin fisuras.
Así que ,si el niño quiere derechos, que no nazca. Ostia ya. Que lo queréis todo.