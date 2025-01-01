edición general
El Gobierno de Ayuso considera “muy adecuado” el medio millón de euros que pagará por un concierto de Gloria Estefan

Se celebrará entre las 12 y las 15 horas del día 5 de octubre de 2025. Es decir, un miércoles no festivo por la mañana

¿Para el votante latino?
Como no lo van a considerar adecuado si lo hacen ellos.
