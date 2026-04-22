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El Gobierno de Ayuso aceptará el Plan de Vivienda de Sánchez para recibir 1.100 millones de euros

El consejero madrileño de Vivienda dice ahora que aceptarán postulados que, apenas 24 horas antes, calificaba como inconstitucionales

| etiquetas: ayuso , plan de vivienda
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3 comentarios
8 1 0 K 103 Madriléame
Delay #1 Delay *
Dos noticias que se entienden mejor juntas:

El Gobierno vetará la entrega de 668 millones a Madrid si no aplica su plan de vivienda
www.meneame.net/m/Vivienda/gobierno-vetara-entrega-668-millones-madrid
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#3 bitonrino
Buf, la cantidad aticos, y sobres y chiringuitos que se pueden hacer con todo eso .... estara pensado ayuso ...
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#2 meneandotela
Por la perra baila el perro, o lo que es lo mismo, la pela es la pela y no entiende de colores políticos.
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menéame