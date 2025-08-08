El Gobierno anticipa que “con toda probabilidad” el gran apagón fue una combinación de errores a la vez de Red Eléctrica y las energéticas

Transición Ecológica ve como escenario factible una mezcla de mala planificación (a cargo de REE) e incumplimiento de obligaciones de algunas centrales (en manos de las eléctricas). Determinar los culpables del ‘cero eléctrico’ y las sanciones aplicables corresponde a la CNMC y a la postre, tras una larga batalla legal, serán los tribunales los que diriman quién paga las indemnizaciones
| etiquetas: apagón , red eléctrica
y nos quedamos entonces sin teoría de la conspiración?
sin un Sánchez yendo de noche, con alevosía, vestido de negro y con pasamontañas yendo a desconectar algún cable para perjudicar a los españoles que votan derecha (la derecha que no es del psoe, claro)???
(lágrimas de facha)