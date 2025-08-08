edición general
4 meneos
8 clics
El Gobierno anticipa que “con toda probabilidad” el gran apagón fue una combinación de errores a la vez de Red Eléctrica y las energéticas

El Gobierno anticipa que “con toda probabilidad” el gran apagón fue una combinación de errores a la vez de Red Eléctrica y las energéticas

Transición Ecológica ve como escenario factible una mezcla de mala planificación (a cargo de REE) e incumplimiento de obligaciones de algunas centrales (en manos de las eléctricas). Determinar los culpables del ‘cero eléctrico’ y las sanciones aplicables corresponde a la CNMC y a la postre, tras una larga batalla legal, serán los tribunales los que diriman quién paga las indemnizaciones

| etiquetas: apagón , red eléctrica
3 1 0 K 47 politica
3 comentarios
3 1 0 K 47 politica
calde #2 calde *
Ooooohhh... :-O

y nos quedamos entonces sin teoría de la conspiración?

sin un Sánchez yendo de noche, con alevosía, vestido de negro y con pasamontañas yendo a desconectar algún cable para perjudicar a los españoles que votan derecha (la derecha que no es del psoe, claro)???

:'( (lágrimas de facha)
2 K 33
Pertinax #1 Pertinax
A qué me recordará a mi la imagen destacada.
0 K 20
#3 Tunguska08Chelyabinsk13
Venga todo el mundo la cagó, nadie es responsable, cosas que pasan, a nadie se le van a pedir responsabilidades porque si todo el mundo falló... :shit:
0 K 16

menéame