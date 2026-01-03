El gobierno andaluz pendiente de Venezuela: el análisis de Arturo Bernal de cómo afecta a Andalucía

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se ha hecho eco de la situación que se ha desencadenado en Venezuela después del ataque militar lanzado por Estados Unidos este sábado. En su cuenta de la red social 'X', Juanma Moreno, ha señalado que están muy "pendientes de la situación de Venezuela y de los compatriotas que viven allí". Ha indicado además que "Venezuela merece un futuro democrático y en paz en el que se respeten los derechos de un pueblo que clama libertad y democracia".