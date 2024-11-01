edición general
El Gobierno andaluz se da otros dos meses de plazo para revisar a las 2.000 mujeres con posible cáncer de mama

El Gobierno andaluz ha localizado el 90% de diagnósticos tardíos de cáncer de mama en un solo hospital, el Virgen de Rocío de Sevilla, el más grande de la comunidad autónoma, y el 10% restante en Málaga y Jerez de la Frontera (Cádiz). En torno a 1.800 mujeres de las 2.000 que desconocían desde hace meses o años que su cribado de cáncer arrojó un resultado “dudoso” o “no concluyentes” -“benigno” en el 98% de los casos- eran pacientes de este hospital.

mmlv
No hay que estresarse
1 K 34
Urasandi
Ya han calculado el número de muertes admisibles.
1 K 31
reivaj01
En vez de 2 meses, yo esperaría 2 años. Así podrán soltar su frase favorita "Total, se iban a morir igual"
0 K 13
Mangione
Esto es lo que pasa cuando una organización criminal (PP) que debería estar disuelta e ilegalizada no solo no sufre consecuencias, si no que es premiada con poderes de las comunidades y/o el estado.
0 K 8

