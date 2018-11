El Gobierno alargará los plazos para denunciar los abusos a menores y sopesa que el delito no prescriba

El Ejecutivo baraja que los plazos de prescripción de los abusos sexuales a menores empiecen a contar a partir de que cumplan 30 o 50 años o no lo hagan nunca. Justicia no descarta incluir la pederastia entre los delitos que no caducan como los de lesa humanidad, el genocidio o los actos terroristas con víctimas mortales. La reforma del Código Penal no tendrá carácter retroactivo, es decir, que abarcará los delitos que se cometan a partir de su entrada en vigor.