Documentos de la CIA desmontan el bulo que niega la corrupción durante el franquismo

Los servicios de inteligencia de los Estados Unidos desaconsejaron ayudas económicas a la España franquista porque era un régimen "demasiado corrupto e incompetente" . La explosión de nuevos casos de corrupción tanto en el PSOE como en el PP ha despertado una tendencia de negar la existencia de tramas corruptas durante la dictadura de Franco, lo cual es un gran bulo y como gran mentira sólo puede ser desmontada con documentos oficiales.