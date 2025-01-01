edición general
Documentos de la CIA desmontan el bulo que niega la corrupción durante el franquismo

Los servicios de inteligencia de los Estados Unidos desaconsejaron ayudas económicas a la España franquista porque era un régimen "demasiado corrupto e incompetente" . La explosión de nuevos casos de corrupción tanto en el PSOE como en el PP ha despertado una tendencia de negar la existencia de tramas corruptas durante la dictadura de Franco, lo cual es un gran bulo y como gran mentira sólo puede ser desmontada con documentos oficiales.

Ankor #2 Ankor
Y de ahi, la herencia del PP y la mierda que tenemos hoy en dia. No ha cambiado practicamente nada.
tsukamoto #1 tsukamoto
y todavia está lleno de anormales, que ni siquiera habian nacido por aquel entoces, que van por el mundo repitiendo aquello de "con Franco viviamos mejor".
.....si es que €españa el cortijo no tiene remedio !!
SeñorPresunciones #3 SeñorPresunciones
Hombre, que a estas alturas se niegue la corrupción franquista brutal y galopante, de la que no faltan pruebas precisamente, o te han lavado el cerebro, o eres subnormal, o peor aún, te informas por youtubers que no han terminado ni la educación primaria.
vviccio #7 vviccio
Esto es como el terraplanismo.
Es cansino que haya que desmentir cosas comprobadas desde hace tiempo cada dos por tres solo porque un influencer de gilipollas se le ocurre una brillante idea para monetizar gilipolleces. Todo gracias al algoritmo monetizador.
powernergia #4 powernergia *
Dictadura es garantía de corrupción generalizada, en democracia al menos hay contrapoderes para limitarla y exponerla.

La realidad paralela de los amantes del franquismo,las mentiras engañabobos de siempre.
Jointhouse_Blues #6 Jointhouse_Blues *
Solo lo niegan los necios y los descendientes de los golpistas, que no satisfechos con dar muerte a sus vecinos, también los expoliaron y humillaron.

Menos mal que todo se subsanó con la modélica transición, logrando expiar los crímenes de unos, y resarcir a sus víctimas.
#5 Poll
Que pregunten a Jaume Canivell si había corrupción en el franquismo.
