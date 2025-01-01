Documentos de la CIA desmontan el bulo que niega la corrupción durante el franquismo

Los servicios de inteligencia de los Estados Unidos desaconsejaron ayudas económicas a la España franquista porque era un régimen "demasiado corrupto e incompetente" . La explosión de nuevos casos de corrupción tanto en el PSOE como en el PP ha despertado una tendencia de negar la existencia de tramas corruptas durante la dictadura de Franco, lo cual es un gran bulo y como gran mentira sólo puede ser desmontada con documentos oficiales.
| etiquetas: cia , franquismo , corrupción , españa , franco , fascismo , nacionalcatolicismo
.....si es que
€españael cortijo no tiene remedio !!
Es cansino que haya que desmentir cosas comprobadas desde hace tiempo cada dos por tres solo porque un influencer de gilipollas se le ocurre una brillante idea para monetizar gilipolleces. Todo gracias al algoritmo monetizador.
La realidad paralela de los amantes del franquismo,las mentiras engañabobos de siempre.
Menos mal que todo se subsanó con la modélica transición, logrando expiar los crímenes de unos, y resarcir a sus víctimas.