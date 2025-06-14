El Gobierno adelanta el reparto de menores migrantes y aviva un pulso político con consecuencias humanitarias: “La infancia más vulnerable es utilizada como arma”

Las comunidades autónomas gobernadas por PP y Vox rechazan la distribución obligatoria de casi 4.000 menores desde Canarias, Ceuta y Melilla, alegando invasión de competencias y problemas de recursos y capacidad. El Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido adelantar a este lunes 11 de agosto el inicio del traslado de menores migrantes no acompañados desde Canarias hacia la península, pese a que la fecha inicial estaba fijada para el 28 de este mismo mes.