El Gobierno adelanta el reparto de menores migrantes y aviva un pulso político con consecuencias humanitarias: “La infancia más vulnerable es utilizada como arma”

Las comunidades autónomas gobernadas por PP y Vox rechazan la distribución obligatoria de casi 4.000 menores desde Canarias, Ceuta y Melilla, alegando invasión de competencias y problemas de recursos y capacidad. El Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido adelantar a este lunes 11 de agosto el inicio del traslado de menores migrantes no acompañados desde Canarias hacia la península, pese a que la fecha inicial estaba fijada para el 28 de este mismo mes.

Feindesland #1 Feindesland
La infancia más vulnerable, ya sabéis...

:palm:
GeneWilder #3 GeneWilder *
#1 Vamos a flipar. Porque además ya sabemos que no los van a llevar a los barrios donde viven los que deciden dónde los alojarán. Una vez repartidos, a buscarse la vida.
Nómada_sedentario #4 Nómada_sedentario
#1 hombre, si no son los más vulnerables menores de edad sin una referencia ni apoyo adulto, no se yó...
Otra cosa es que consideres que todos los menores no acompañados son delincuentes en esencia (espero que no) o que deberían ser deportados a su país (estoy de acuerdo...si sabemos a ciencia cierta su país de origen y si las autoridades de dicho país van a encargarse de sus cuidados).
Chinchorro #6 Chinchorro
#1 No hombre no. Ya sabemos todos que tener que buscarte la vida en un país completamente distinto con un idioma completamente distinto y una cultura completamente distinta porque en tu país de origen tu padre alcoholizado te ha amenazado con vender a tus dos hermanas pequeñas si no les mandas dinero, te convierte en un terrorista y un delincuente mata ancianas.

Por cierto, esta historia que he puesto aquí arriba es la un chico angoleño que se llama Joao y que llegó a España en patera con quince años y hoy está estudiando química y haciendo prácticas en mi laboratorio.

Pero lo dicho, todos terroristas ladrones y violadores.
Sandilo #5 Sandilo
Cuántas personas vamos a absorber en nuestro país antes de reconocer que tenemos un gravísimo problema y que no se puede absorber a toda África? 60 millones? 100 quizás?.

En algún momento habrá que cortar la entrada, digo yo.
#7 diablos_maiq *
#5 la mayor parte de los inmigrantes no vienen de África y nadie habla de parar eso.
Curioso ¿no?
Feindesland #8 Feindesland
#7 ¿De cuántos menores no acompañados de otro origen has oído hablar tú?
#10 diablos_maiq
#8 de tantos como millones de origen africano
Chinchorro #11 Chinchorro
#8 Otro crédulo que se ha tragado que los menas solo son marroquís :troll:

www.elmundo.es/madrid/2025/06/14/684c4c31e85ece0d6c8b45bc.html
#9 Ganpalo
Menores no acompañados... hay que devolverlos a sus padres, lo demás es un secuestro-
Expat_Guinea_Ecuatorial #12 Expat_Guinea_Ecuatorial *
Que hagan como Cataluña y se libren del "reparto", el gobierno mas progresista de la historia esta a favor

www.lavanguardia.com/politica/20250704/10858442/reparto-final-menores-

El nacionalismo catalan enseña el camino al resto de comunidades
#2 BoosterFelix *
“La infancia más vulnerable es utilizada como arma”

Bueno, si ya lo hacen los defensores del derecho de hacer nacer a los hijos en la pobreza o la precariedad, entonces no veo por qué no podrían hacerlo también los demás ciudadanos, es decir, el sistema.

Recordad que si el sistema va a triturar a vuestros hijos, y vosotros vais y los traéis al mundo para que el sistema los triture, entonces una de dos, o vosotros tenéis tanta culpa como el sistema, o el sistema tiene tan poca culpa…   » ver todo el comentario
