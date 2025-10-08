El Gobernador republicano de Louisiana pide a Trump que se disculpe con los canadienses: la falta de sus turistas está perjudicando a su Estado [Ing]

Durante un reciente viaje al país para promover el turismo en Louisiana, el Gobernador Nungesser dijo que muchos canadienses molestos por los comentarios de Trump le dijeron que se mantendrían alejados de Estados Unidos y de Louisiana. Nungesser ahora le pide al presidente que se disculpe con los canadienses con la esperanza de detener la pérdida de turismo y las relaciones diplomáticas. «Básicamente dijeron que no volverán hasta que él deje el cargo o se disculpe», dijo Nungesser.
