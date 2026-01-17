El gobernador de California, Gavin Newsom, acusa a Trump de intentar «avivar una guerra civil» [ENG]

El gobernador de California, Gavin Newsom, acusó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de intentar «avivar una guerra civil» en medio de las protestas nacionales por el tiroteo mortal de un agente federal de inmigración en el estado de Minnesota. «Trump está intentando avivar una guerra civil en este país. Es una vergüenza lo que está haciendo en Minneapolis», dijo, refiriéndose al asesinato el 7 de enero de una madre estadounidense de tres hijos a manos de un agente de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Minneapolis.