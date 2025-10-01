Glovo bajo presión: las cuentas alquiladas sobreviven a su caótico proceso de contratación y a nuevas sanciones

A pesar de las nuevas condiciones, y de las dificultades que generan los contratos, las cuentas alquiladas siguen vivas entre los repartidores de Glovo. Es un problema que la empresa lleva años intentando reducir, o al menos regularizar. Lo cierto es que la apuesta era que la contratación al menos ayudaría a que algunos de los problemas que han generado se redujeron, como la presencia de trabajadores indocumentados en las flotas que ya les ha generado sanciones, pero estos avisos entre riders siguen allí.