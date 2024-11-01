·
5394
clics
Cantidad de habitantes de ciudades europeas en 1854
6213
clics
Sitio web de Homer Simpson en el año 2000
4560
clics
VÍDEO | Kimmel rompe a llorar en directo mientras habla del asesinato de Alex Pretti: "Esto tiene que parar"
5643
clics
Repetir palabras no es hablar
4266
clics
¿Quién se puede alegrar de que cierre una librería?
más votadas
450
"Querido Rutte, la UE puede y debe hacerse cargo de su seguridad": España y Francia plantan cara a la OTAN y reivindican un ejército europeo
602
España logra rebajar la tasa de paro por debajo del 10% por primera vez en 18 años
286
Un hombre ha enseñado a los cuervos de su barrio a reconocer gorras MAGA en favor de Donald Trump: ahora las atacan como si fueran enemigos
321
PP, Vox y Junts se unen para tumbar la revalorización ya de las pensiones y el escudo social
288
Pilar Bernabé desmonta en tiempo real los bulos del PP sobre la dana en la comisión de investigación del Senado
Glenn Close arremete contra Donald Trump: "Nuestra democracia ha sido destripada, estoy asqueada"
La actriz reacciona a los últimos incidentes de Minessota, con dos asesinados por los agentes anti-inmigración.
glenn close
trump
asqueada
normal
5
2
1
K
56
actualidad
