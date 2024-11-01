edición general
Glenn Close arremete contra Donald Trump: "Nuestra democracia ha sido destripada, estoy asqueada"

La actriz reacciona a los últimos incidentes de Minessota, con dos asesinados por los agentes anti-inmigración.

