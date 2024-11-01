Giuliano da Empoli, el escritor que susurra a los políticos: «Los señores de la tecnología nos llevan a un cambio de régimen»

Fue asesor político hasta que perdió la fe: ahora es uno de esos escritores que charlan con presidentes. Acaba de publicar 'La hora de los depredadores', una crónica sobre la conquista tecnológica de Occidente
| etiquetas: giuliano , empoli , escritor , políticos , régimen
Ahora que surgen otros sin relación con ellos (nuevos ricos forrados hasta las trancas) se sienten amenazados (sienten amenazado su status quo, más bien) y hay que alborotar al gallinero.
Y que conste que no me gustan ni unos ni otros. Old money vs New money, nada nuevo bajo el sol.