Giuliano da Empoli, el escritor que susurra a los políticos: «Los señores de la tecnología nos llevan a un cambio de régimen»

Giuliano da Empoli, el escritor que susurra a los políticos: «Los señores de la tecnología nos llevan a un cambio de régimen»

Fue asesor político hasta que perdió la fe: ahora es uno de esos escritores que charlan con presidentes. Acaba de publicar 'La hora de los depredadores', una crónica sobre la conquista tecnológica de Occidente

HeilHynkel #2 HeilHynkel *
Hasta ahora eran los señores de las finanzas y de la industria (los que tenían dinero e influencias) quienes indicaban a los regímenes por donde ir.

Ahora que surgen otros sin relación con ellos (nuevos ricos forrados hasta las trancas) se sienten amenazados (sienten amenazado su status quo, más bien) y hay que alborotar al gallinero.

Y que conste que no me gustan ni unos ni otros. Old money vs New money, nada nuevo bajo el sol.
#1 doppel
de momento, lo que hay es una bazofia, y cuando algo no funciona se cambia, todo el mundo lo hace.
