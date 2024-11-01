Giorgia Meloni advierte del peligro de los deepfakes mientras circulan imágenes suyas en lencería creadas con IA [ENG]

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, publicó el martes por la noche, 5 de mayo, un inusual comunicado público sobre una serie de deepfakes que estaban circulando sobre ella. Las imágenes generadas por IA tenían un carácter sugerente. Una de ellas, compartida por la propia primera ministra mientras criticaba esta tendencia, mostraba a Meloni en lencería y sentada sobre una cama. En sus perfiles oficiales en redes sociales, Meloni escribió: “Estos días están circulando varias fotos falsas mías, generadas con inteligencia artificial.