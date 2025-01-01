edición general
4 meneos
2 clics
Ginés Ruiz Maciá: "Hay quien vota al PP en Murcia porque le cae mal Puigdemont. Es un tiro en el pie”

Ginés Ruiz Maciá: "Hay quien vota al PP en Murcia porque le cae mal Puigdemont. Es un tiro en el pie”

Ginés Ruiz Maciá, azote del PP en Murcia El actual portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Murcia, Ginés Ruiz Maciá, abogado, exconcejal y exportavoz de Podemos Murcia, se ha convertido en una de las voces más críticas contra el gobierno local del PP. Defiende un modelo de “Murcia vivible”, con prioridad para la infancia, el transporte público y el urbanismo a escala humana, frente a lo que considera una política de “escaparate” y macroeventos. Acusa al equipo de Ballesta de abandonar pedanías, inflar las cifras del anivers

| etiquetas: gines ruiz macia , murcia , politicos murcia , psoe murcia , gines ruiz
3 1 0 K 25 politica
2 comentarios
3 1 0 K 25 politica
HAL9K #1 HAL9K
Sí solo fuese en Murcia...
0 K 10
Quel #2 Quel *
Seguro que los hay, pero no creo que sea el único motivo para votar pp. Estar hasta los cojones de las corruptelas de psoe y pudimos, un gobierno que cambia de opinión" demasiado a menudo y ante todo tener poca memoria (eme punto rajoy ¬¬) también son elementos decisivos.
0 K 7

menéame