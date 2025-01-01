Ginés Ruiz Maciá: "Hay quien vota al PP en Murcia porque le cae mal Puigdemont. Es un tiro en el pie”

Ginés Ruiz Maciá, azote del PP en Murcia El actual portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Murcia, Ginés Ruiz Maciá, abogado, exconcejal y exportavoz de Podemos Murcia, se ha convertido en una de las voces más críticas contra el gobierno local del PP. Defiende un modelo de “Murcia vivible”, con prioridad para la infancia, el transporte público y el urbanismo a escala humana, frente a lo que considera una política de “escaparate” y macroeventos. Acusa al equipo de Ballesta de abandonar pedanías, inflar las cifras del anivers