Gibraltar suministró a España el 30% de las importaciones de fuel marítimo en 2025 entre sospechas de fraude

Gibraltar ha pasado en tan solo cinco años de ser un proveedor residual de fuel marítimo para España a convertirse en el principal origen de las importaciones de fuelóil del país con una cuota que alcanzó el 30% en 2025. Una tendencia al alza vertiginosa que se constata con los datos de importaciones de productos petrolíferos en España contabilizados por la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (Cores) y que ha crecido bajo sospechas de fraude por el posible uso de este comercio para la evasión de impuestos.