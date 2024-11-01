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Gibraltar suministró a España el 30% de las importaciones de fuel marítimo en 2025 entre sospechas de fraude

Gibraltar suministró a España el 30% de las importaciones de fuel marítimo en 2025 entre sospechas de fraude

Gibraltar ha pasado en tan solo cinco años de ser un proveedor residual de fuel marítimo para España a convertirse en el principal origen de las importaciones de fuelóil del país con una cuota que alcanzó el 30% en 2025. Una tendencia al alza vertiginosa que se constata con los datos de importaciones de productos petrolíferos en España contabilizados por la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (Cores) y que ha crecido bajo sospechas de fraude por el posible uso de este comercio para la evasión de impuestos.

| etiquetas: gibraltar , españa , suministro , importaciones , sospecha , fraude
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2 comentarios
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Kamillerix #2 Kamillerix
Que le pregunten a Arias Cañete... :roll:
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sotillo #1 sotillo
Sospechas es que la UCO no tiene tiempo con lo de Peinado
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menéame