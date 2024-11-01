edición general
Gibraltar ocupa más del 20 % de la Zona de Especial Conservación del Estrecho Oriental y convierte la zona en la “gasolinera flotante” del Mediterráneo

En la bahía de Algeciras y en la “cara este de Gibraltar” fondean buques petroleros, butaneros y cargueros para realizar bunkering, una actividad prohibida por el artículo 10 del Plan de Usos de la ZEC, que establece claramente la prohibición del fondeo permanente de buques tanque dedicados al suministro de combustible en el interior del espacio protegido... A pesar de ello, Gibraltar se ha convertido en el puerto de bunkering más grande del Mediterráneo, trasvasando más de 4 millones de toneladas de hidrocarburos al año sin las medidas de...

javierchiclana #1 javierchiclana *
Al UK le importa un huevo la contaminación que llega a las playas españolas y marroquíes. Gibraltar es un verdadero parásito.
alcama #3 alcama
#1 Pero si gritas "Gibraltar español" , entonces eres facha. Curioso
sotillo #4 sotillo
#1 ¿ No estuvo o está el ministro Cañete metido en este negocio?
#2 encurtido
Quizá es que me he perdido todas las temporadas de esta telenovela, pero si "...fondean buques petroleros, butaneros y cargueros para realizar bunkering, una actividad prohibida por el artículo 10 del Plan de Usos de la ZEC", ¿por qué no se denuncia?, me refiero a vías legales/oficiales.
qwe_sin_la_q #5 qwe_sin_la_q
Hay que bloquearlos totalmente, con los anglosajones no se trata, no tienen palabras.
