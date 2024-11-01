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Ghislaine Maxwell vuelve a pedir al juez que anule su condena por tráfico sexual y la ponga en libertad (ENG)

Ghislaine Maxwell vuelve a pedir al juez que anule su condena por tráfico sexual y la ponga en libertad (ENG)

Ghislaine Maxwell, la cómplice condenada del fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein, vuelve a solicitar a un juez federal de Nueva York que anule su condena por tráfico sexual y la ponga en libertad. Maxwell presentó esta nueva petición, escrita por ella misma, ante los fiscales federales de Nueva York, quienes afirmaron haber recibido “un sobre de FedEx con una fecha de envío del 16 de abril de 2026, que contenía una unidad USB con la moción modificada de la acusada y sus anexos”, según una carta remitida al tribunal federal...

| etiquetas: ghislaine maxwell , jeffrey epstein , tráfico sexual , ee.uu
7 0 0 K 81 politica
5 comentarios
7 0 0 K 81 politica
themarquesito #5 themarquesito
#2 Una cárcel tan light que la apodan Club Fed
1 K 34
Jointhouse_Blues #1 Jointhouse_Blues
¿Aun sigue viva esta perra?
1 K 26
NoEresTuSoyYo #2 NoEresTuSoyYo
#1 Y en una cárcel de mínima seguridad, o sea, lo mas light donde te pueden encerrar donde tienes hasta habitación, y no estás en una celda normal.
1 K 26
Supercinexin #3 Supercinexin
#1 Eso es que no debe saber demasiado. Quizá el hecho de que aún esté viva sea la prueba de que tampoco es tan culpable.

Porque el otro duró poco.
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NoEresTuSoyYo #4 NoEresTuSoyYo
#3 O que está pactando como ya se sabe además DOJ ha rechazado sacar lo que queda del papeles que son muchos y además vídeos y fotos.
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menéame