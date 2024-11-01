Ghislaine Maxwell vuelve a pedir al juez que anule su condena por tráfico sexual y la ponga en libertad (ENG)

Ghislaine Maxwell, la cómplice condenada del fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein, vuelve a solicitar a un juez federal de Nueva York que anule su condena por tráfico sexual y la ponga en libertad. Maxwell presentó esta nueva petición, escrita por ella misma, ante los fiscales federales de Nueva York, quienes afirmaron haber recibido “un sobre de FedEx con una fecha de envío del 16 de abril de 2026, que contenía una unidad USB con la moción modificada de la acusada y sus anexos”, según una carta remitida al tribunal federal...