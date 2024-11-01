edición general
3 meneos
6 clics

Ghislaine Maxwell dijo en el Congreso que Trump y Clinton son “inocentes” en relación con el caso Epstein, según su abogado

La declaración de Markus fue interpretada por algunos legisladores cómo una forma de presionar al presidente Trump para que indulte a Maxwell.

| etiquetas: epstein , lista espetin , trump , clinton , pedofilo , inicentes , ghislaine maxwe
3 0 1 K 28 actualidad
3 comentarios
3 0 1 K 28 actualidad
pepel #3 pepel
Tan inocentes como ella, que pide inmunidad.
3 K 65
Spirito #2 Spirito *
La señora dijo que sus amigos psicópatas, y depravados sexuales son inocentes.

Ciérrese el caso.

Bueno, se cerrará seguramente el caso porque esos canallas tienen tanto dinero y poder que, efectivamente, pueden hacer lo que les dé la gana... y de ahí la chulería de Trump, del Zanahorio miserable.

Y si no se cierra el caso contra el Zanahorio y van a ver si lo condenan no es por cuestión de Justicia, sino de política, para echarlo.
1 K 20
banense #1 banense
Era eso o caer 200 veces sobre un cuchillo y cometer suicidio..
1 K 19

menéame