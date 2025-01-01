edición general
Los gestos de Vinicius: Enfadado, bostezando y mandando a Segunda al Real Oviedo

Los gestos de Vinicius: Enfadado, bostezando y mandando a Segunda al Real Oviedo

El brasileño fue suplente y se encaró con los aficionados del Oviedo tras ver una amarilla por simulación

alfre2 #4 alfre2
Oviedo también es racista? Y solo con él?
Esfingo #9 Esfingo
#4 Le empezaron a insultar antes de salir al campo y en 24 años no se habían cruzado así que no creo que sea cosa de el.
PaulDurden #3 PaulDurden
Qué asco de persona...
#5 Katos
#2 #3 en ningún puto momento mando a nadie a segunda. Se quejó del árbitro como cualquier otro jugador por una tarjeta amarilla previa.


Un bulo más de sport al jugador más acosado en los ultimos años en la liga española.

Metió un golazo y dio una asistencia hizo su trabajo y fin.
PaulDurden #8 PaulDurden
#5 Coño! Pues una búsqueda rápida en internet hace que me aparezcan unos cuantos medios de comunicación, muchos con fotos incluidas con Vinicius haciendo el gesto de "a segunda"....
Y creo que no me apareció el Sport entre las primeras opciones de resultados.
Veelicus #2 Veelicus
Es un impresentable, y los mismos que hoy lo defienden si mañana estubiese en otro equipo lo pondrian a parir
#6 Katos
#2 es imun impresentable si te crees todo lo que dicen los medios.

Algo que no sucedió
Kantinero #7 Kantinero
#2 Tal cual.

Después el Real Madrid va de club señor.......señor del insulto y la prepotencia........un club señor ya le habría echado o parado los pies ....
#1 candonga1
Parabolanos!!!... os llaman!!!!
