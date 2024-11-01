Los gestores mantienen el optimismo exacerbado y compran más bolsa, aunque están más convencidos que nunca de que está sobrevalorada

La encuesta a gestores de fondos que elabora todos los meses Bank of America ha dejado en septiembre una lectura algo contradictoria, que refleja la situación de sobrecalentamiento que existe en este momento en los mercados de renta variable: por un lado, los gestores se han lanzado a comprar bolsa más que ningún otro activo, y la mantienen como la clase favorita, la que más pesa, de su cartera.