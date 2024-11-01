edición general
Los gestores mantienen el optimismo exacerbado y compran más bolsa, aunque están más convencidos que nunca de que está sobrevalorada

La encuesta a gestores de fondos que elabora todos los meses Bank of America ha dejado en septiembre una lectura algo contradictoria, que refleja la situación de sobrecalentamiento que existe en este momento en los mercados de renta variable: por un lado, los gestores se han lanzado a comprar bolsa más que ningún otro activo, y la mantienen como la clase favorita, la que más pesa, de su cartera.

ChatGPT
El Mercado esta inundado de dinero, pocos sitios hay que ofrezcan rentabilidades que no sea en bolsa. Además los roboadvisors indexados meten pasta a choline simplemente por volumen de las compañías, el grande crece simplemente por ser grande…
esto tiene mala salida.
cosmonauta
#1 Tengo la misma sensación. ¿Como acabará?

Llevo aguantando unos ahorrillos desde febrero, buscando como colocarlos y no ha hecho más que subir.
ChatGPT
#2 acabará mal, como en todas las crisis, vendrá algo que desestabilizará el statu quo, y las bolsas bajen un -30

Siempre es así, y seguirá siendo.

Todos dicen que sea en cuando pasará, pero solo aciertan como los relojes averiados.
