GESI, la empresa subcontratada para gestionar los cribados de cáncer en Andalucía, sostiene que no se encarga de comunicar con las pacientes

NTT Data, filial española de la multinacional japonesa del mismo nombre, subcontrató a la empresa sevillana Gestión y Ejecución de Sistemas de Información SL (GESI) cuando el Servicio Andaluz de Salud (SAS) le adjudicó en 2021 el servicio de mantenimiento de sus sistemas de información asistenciales a medida, según ha podido saber 'Público'.