GESI, la empresa subcontratada para gestionar los cribados de cáncer en Andalucía, sostiene que no se encarga de comunicar con las pacientes

NTT Data, filial española de la multinacional japonesa del mismo nombre, subcontrató a la empresa sevillana Gestión y Ejecución de Sistemas de Información SL (GESI) cuando el Servicio Andaluz de Salud (SAS) le adjudicó en 2021 el servicio de mantenimiento de sus sistemas de información asistenciales a medida, según ha podido saber 'Público'.
No se porqué se difundió el bulo de que la empresa del programa informático era la que avisaba, cuando la falta de comunicación se produce en un hospital y no en los otros 48