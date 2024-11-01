edición general
GESI, la empresa subcontratada para gestionar los cribados de cáncer en Andalucía, sostiene que no se encarga de comunicar con las pacientes

NTT Data, filial española de la multinacional japonesa del mismo nombre, subcontrató a la empresa sevillana Gestión y Ejecución de Sistemas de Información SL (GESI) cuando el Servicio Andaluz de Salud (SAS) le adjudicó en 2021 el servicio de mantenimiento de sus sistemas de información asistenciales a medida, según ha podido saber 'Público'.

comentarios
#1 El_dinero_no_es_de_nadie *
Eso ya se sabía, sólo llevan el servicio de mantenimiento de sus sistemas de información.

No se porqué se difundió el bulo de que la empresa del programa informático era la que avisaba, cuando la falta de comunicación se produce en un hospital y no en los otros 48
autonomator #3 autonomator
Tranquilos dentro de 17 años cuando salgan los juicios y las sentencias nos enteraremos de que fue culpa de un celador y de el personal de lavandería. Mientras tanto Juanma y sus secuaces disfrutarán tranquilos de sus gruesas jubilaciones y estatus.
porto #4 porto *
Cosa rara que al privatizar el servicio no mejorase la eficiencia... :troll:
porto #5 porto *
#2 Emotivo
La mejor forma de fomentar la privada es degenerando la pública y en eso andan.
