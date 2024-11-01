edición general
Es el germen de los survival horror y puedes conseguir su trilogía gratis. Hazte ya por tiempo limitado con la saga Alone in the Dark

La mítica franquicia de Infogrames inspiró a leyendas de la industria como Silent Hill y Resident Evil...

#0 "no pierdas el tiempo antes de que llegue la fecha límite del 5 de febrero." {0x1f601}
#1 la noticia es del dia 3 asi que el que la ha enviado ha llegado tarde.

Edito: ya hay que ser un rata para no gastarse apenas 5€ por la trilogia.
No juegues con mi diógenes digital :-|
Pelin tarde, pero se agradece el intento. Están baratos de todos modos, como comentan por arriba.

Recordar, para los que tengáis suscripción prime, que regalan juegos nuevos cada semana, muchos de gog
luna.amazon.es/claims/home
Yo no tenía ni idea que los Alone in the Dark fueran del autor de Little Big Adventure, juegazos.
