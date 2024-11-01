Germanía. El habla de los delincuentes en la literatura del Siglo de Oro

Una de las jergas sectoriales y marginales de nuestro Siglo de Oro que más se ha reflejado en la literatura ha sido la ‘germanía’, término que designa no solo “la junta de rufianes y jaques”, sino también “la lengua o jerigonza que hablan los maleantes, rufianes, pícaros, hampones y delincuentes en general”. Resulta curiosa la definición que da Sebastián de Covarrubias de la palabra ‘germanía’ en su Tesoro de la lengua castellana o española, publicado en 1611 (el término lo hallamos bajo la voz ‘Alemania’): “Germanía, el acento en la penúltima