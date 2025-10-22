edición general
Gerardo Werthein, el canciller de Javier Milei, renuncia a cuatro días de las elecciones legislativas

El ministro de Relaciones Exteriores dimite tras las críticas internas por los malentendidos en la reunión del presidente argentino con Donald Trump. Desde su jura como ministro, Werthein había seguido al pie de la letra el alineamiento incondicional de Milei con los gobiernos de Estados Unidos e Israel.

SeñorPresunciones #3 SeñorPresunciones
Van como un tiro...bajo la línea de flotación.
2
#1 Bravok1
Prfffffffffffff que vergüenza dan los libertarios around the world... Son tóxicos y analfabetos...un mix ganador...
1
Desideratum #2 Desideratum
Ratas > barco hundiéndose > huida.
1
Connect #4 Connect *
No tenían que haberlo puesto. Menuda vergüenza. Se queda donde tuvo que estar. Y el muy pelotudo antes de irse firmó 80 designaciones.

Nadie lo quería con Milei y solo hacía que fastidiar al gobierno de Milei. Para mi que no se fue, si no que lo largaron.

Kischnerista tenía que ser...
0
Tito_Keith #7 Tito_Keith
#4 La plasticidad que mostró Gerardo Werthein en los últimos años podría ser funcional a la diplomacia argentina. El médico veterinario de carrera y multifacético empresario pasó de ser beneficiado por el gobierno kirchnerista en la empresa Telecom y de apoyar la candidatura presidencial de Cristina Fernández de Kirchner en 2011 a mostrarse, recientemente, como uno de los mejores alumnos del gobierno libertario de Javier Milei.
A mi me parece que este pájaro es cualquier cosa que le rellene la bolsa
0
#5 mariopg
las ratas abandonan el barco…
0
Antipalancas21 #6 Antipalancas21
#5 Después de haber vendido el país al amo yanqui.
0

