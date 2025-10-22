Gerardo Werthein, el canciller de Javier Milei, renuncia a cuatro días de las elecciones legislativas

El ministro de Relaciones Exteriores dimite tras las críticas internas por los malentendidos en la reunión del presidente argentino con Donald Trump. Desde su jura como ministro, Werthein había seguido al pie de la letra el alineamiento incondicional de Milei con los gobiernos de Estados Unidos e Israel.
| etiquetas: gerardo werthein , milei , trump , canciller , argentina , dimisión
Nadie lo quería con Milei y solo hacía que fastidiar al gobierno de Milei. Para mi que no se fue, si no que lo largaron.
Kischnerista tenía que ser...
A mi me parece que este pájaro es cualquier cosa que le rellene la bolsa