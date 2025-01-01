edición general
George W.F. Hallgarten: el historiador burgués que detalló las relaciones entre la gran banca, la industria, el militarismo prusiano y el nacionalsocialismo

Historiador sin par entre los historiadores de la posguerra, hoy en día está prácticamente olvidado. Sus estudios de investigación sobre el militarismo y el imperialismo alemanes desafiaron la historiografía establecida a ambos lados del Telón de Acero. “tal vez el mayor especialista en las relaciones de Hitler con la industria y la gran banca alemana”. Antoni Domènech, en "el eclipse de la fraternidad", lo define como “el mayor especialista en las relaciones de Hitler con la industria y la gran banca alemana”.

