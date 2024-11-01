Geopolítica de Cisjordania: sin recursos ni aliados y mutilada por la colonización

A menos de una hora de las playas y los festivales de Tel Aviv, comienza otro mundo: muros de hormigón, puestos de control militar y una red de asentamientos ilegales que dan cobijo a figuras como el ministro de Finanzas de Israel, Bezalel Smotrich, o Herzi Halevi, exjefe del Estado Mayor israelí. Frente a ellos, tres millones de palestinos se reparten en ciudades-gueto como Hebrón, bajo una Autoridad Nacional Palestina (ANP) acuartelada en Ramala y que subsiste sin apoyo popular gracias a Estados Unidos y el propio Israel.