La geopolítica en 280 caracteres coloniza las elecciones nacionales en Occidente

"La política exterior exige a menudo decisiones complejas y compromisos internacionales que no siempre se traducen fácilmente en mensajes políticos simples. Pero la política electoral recompensa precisamente la claridad y la simplicidad. Gestionar esta tensión es uno de los desafíos de la política democrática", afirma Marc López Plana. Esta semana, el editor y director de 'Agenda Pública' analiza cómo la inestabilidad global y el retorno de la guerra al continente han convertido la política exterior en un factor determinante de la competición.