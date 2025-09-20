edición general
12 meneos
43 clics
Gentuza. Somos mucha gentuza…

Gentuza. Somos mucha gentuza…

Chusma, morralla, populacho. Sinónimos de Gentuza, según el diccionario de la RAE (Real Academia Española de la Lengua). En definitiva, según su definición: «Grupo o tipo de gente que es considerad…

| etiquetas: gentuza , alfonso serrano , genocidio
10 2 0 K 117 actualidad
sin comentarios
10 2 0 K 117 actualidad

menéame