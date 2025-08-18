"La gente ya no soporta estar en silencio ante el horror": el cartel que circula masivamente por comercios de toda España

Una infografía de fondo azul intenso y una sandía en el centro está apareciendo en los escaparates y redes sociales de comercios de todo el país. «Este establecimiento condena el genocidio en Gaza».
| etiquetas: cartel , comercios , palestina , gaza , israel , genocidio
elordenmundial.com/sandia-simbolo-palestina/
Ojalá se acabe de una vez esa masacre. Nadie tendría que morir por locuras religiosas. Es horrible.
Lo único que funciona es la acción directa y nadie va a mover un dedo contra Israel.
Es duro, es una mierda, es injusto, es ...lo que quieras, pero así son las cosas.