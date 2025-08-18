edición general
"La gente ya no soporta estar en silencio ante el horror": el cartel que circula masivamente por comercios de toda España

"La gente ya no soporta estar en silencio ante el horror": el cartel que circula masivamente por comercios de toda España

Una infografía de fondo azul intenso y una sandía en el centro está apareciendo en los escaparates y redes sociales de comercios de todo el país. «Este establecimiento condena el genocidio en Gaza».

#1 Pitchford
Creo que casi todos los españoles están ya de acuerdo en esta condena, a pesar de que algunos partidos se resistan.
8 K 91
Ludovicio #2 Ludovicio
#1 Desgraciadamente siguen quedando muchos imbéciles que se siguen creyendo lo de la guerra contra el terrorismo. Da igual que ya ni Israel pierda el tiempo en fingir.
4 K 52
#3 Pitchford *
#2 No sé, los que yo conozco que votan a PP ó Vox ya han cambiado de opinión y consideran totalmente desmedido y condenable lo que está haciendo Israel.
2 K 34
Ludovicio #4 Ludovicio
#3 Ojalá sea como dices
0 K 12
#6 DonaldBlake
#3 Pues, ya es difícil encontrar gente de VOX que piense por sí misma, en lugar de seguir a su líder.
0 K 8
#5 B3nd3r
#1 las personas sí, los hijos de puta no
0 K 6
capitan__nemo #10 capitan__nemo
¿Por qué la sandía es el símbolo de la causa palestina?
elordenmundial.com/sandia-simbolo-palestina/
1 K 18
tremebundo #14 tremebundo
#13 Vale, no vas a hacer nada. Pero, porfa, déjanos a los demás, no nos regañes.
0 K 13
Natxelas_IV #15 Natxelas_IV
#14 No es eso hombre, es que me duele ver que la gente de buena voluntad quiere hacer cosas pero pierde esas energías en vez de ir a lo útil.
Ojalá se acabe de una vez esa masacre. Nadie tendría que morir por locuras religiosas. Es horrible. :'(
0 K 7
Lrs #7 Lrs
qué pasote de cartel!!!!!!
0 K 6
Natxelas_IV #8 Natxelas_IV
Estas acciones son simbólicas, por tanto, no sirven de nada, por tanto son una gilipollez.
Lo único que funciona es la acción directa y nadie va a mover un dedo contra Israel.
Es duro, es una mierda, es injusto, es ...lo que quieras, pero así son las cosas.
1 K 6
#9 Pitchford
#8 No cabe duda de que una campaña así en Alemania sería más útil, para presionar al gobierno a tomar decisiones.
1 K 32
tremebundo #11 tremebundo
#8 ¿Qué acción directa vas a hacer tú?
0 K 13
Natxelas_IV #13 Natxelas_IV
#11 Yo no puedo hacer nada contra un estado, que además está como una regadera porque se creen los elegidos de Dios. Por eso hacer acciones simbólicas me parece una pérdida de tiempo. Algo infantil al estilo de "pues ahora no respiro". En España tenemos democracia y se vota a partidos con determinadas políticas. Si queremos forzar algo, se debería de manifestar ese deseo al partido que está en el gobierno para que cambie su política. Recogida de firmas online para entregar en el congreso, por ejemplo.
0 K 7
#12 arreglenenlacemagico
yo desde mi colectivo ldsgtlasflasf queers for palestine condenamos toda la barbarie solo espero poder volver a circular con mi carroza por gaza lanzando preservativos mientros hago una perfomance de sodomía , asi se cambian las cosas
2 K -2

