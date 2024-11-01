La gente está haciendo zoom al folio que tiene Milei en esta foto con Trump porque es imposible de creer

Javier Milei ha tenido una fructífera cita con Donald Trump en Nueva York, donde el mandatario argentino y estadounidense participan en la Asamblea General de Naciones Unidas. El dirigente argentino ha posado orgulloso junto a Trump con una carpeta donde hay impreso un mensaje escrito en la red social del presidente de Estados Unidos dirigido a Milei, que ha tenido que pedir ayuda a Estados Unidos ante la delicada situación financiera que atraviesa el país.
| etiquetas: trump , milei
En fin, ahí va....
Donald J. Trump
El altamente respetado Presidente de Argentina, Javier Milei, ha demostrado ser un líder verdaderamente fantástico y poderoso para el Gran Pueblo de Argentina, avanzando en todos los niveles a una velocidad récord. Heredó un “total desastre” con una inflación horrible causada por el anterior
… » ver todo el comentario
Para quien no quiera tener que tragar galletitas para después ver la fuente original al final de artículo.
De verdad que me parece un hacerte tragar galletas para nada, por qué no podemos poner directamente el enlace del al red social de turno y hacer nosotros el comentario de presentación. Por qué leches todo tiene que ser poner el culo de gratis ...
Además de idiotas son feos de cojones.