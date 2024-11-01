La gente está haciendo zoom al folio que tiene Milei en esta foto con Trump porque es imposible de creer

Javier Milei ha tenido una fructífera cita con Donald Trump en Nueva York, donde el mandatario argentino y estadounidense participan en la Asamblea General de Naciones Unidas. El dirigente argentino ha posado orgulloso junto a Trump con una carpeta donde hay impreso un mensaje escrito en la red social del presidente de Estados Unidos dirigido a Milei, que ha tenido que pedir ayuda a Estados Unidos ante la delicada situación financiera que atraviesa el país.