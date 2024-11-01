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Por qué la gente común defiende a tiranos. (La regla de Bonhoeffer)

Por qué la gente común defiende a tiranos. (La regla de Bonhoeffer)  

Por qué la gente común defiende a tiranos. La regla de Bonhoeffer En 5 min

| etiquetas: despertar
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2 comentarios
8 2 0 K 81 politica
carakola #2 carakola
¿Y tantos estúpidos hay? ¿No habrá por ahí algunos mecanismos psicológicos que enturbian la lucidez de gente no estúpida?
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#1 KaBeKa
Muy interesante, aunque sea por explicar como llega una población entera a ser cruel cuando inicialmente eran personas normales y ciertamente empáticas.
Al hilo de esto la IA es parecido, dejamos que nos diga el conocimiento así como la estupidez hace que cedas tu opinión en otro.
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menéame