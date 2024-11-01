·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
9559
clics
La izquierda tiene que despertar (por el bien del mundo)
5994
clics
La empresa china de robótica Unitree ha presentado su primer prototipo de robot mecha, el GD01
4525
clics
Deus Ex Machina
5674
clics
Desfile ejército de India (2026) - Motos de la muerte | Noticias ilustradas
5711
clics
Kortatu: Dios y la Ley Vieja
más votadas
599
Renfe acredita que Vito Quiles se 'coló' en sus trenes al menos 17 veces en año y medio
558
Un tribunal de EE.UU. suspende las sanciones de Trump contra Francesca Albanese
460
De “ni un euro de dinero público” a un agujero de 180 millones: la Cámara de Cuentas dinamita el relato del PP de La Nueva Romareda
513
El Congreso suspende cautelarmente las acreditaciones de prensa de Vito Quiles y Bertrand Ndongo
395
Cae el grupo juvenil de ultraderecha más violento de Asturias con 19 detenidos por 'cacerías' a colectivos vulnerables
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
10
meneos
89
clics
Por qué la gente común defiende a tiranos. (La regla de Bonhoeffer)
Por qué la gente común defiende a tiranos. La regla de Bonhoeffer En 5 min
|
etiquetas
:
despertar
8
2
0
K
81
politica
2 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
8
2
0
K
81
politica
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
carakola
¿Y tantos estúpidos hay? ¿No habrá por ahí algunos mecanismos psicológicos que enturbian la lucidez de gente no estúpida?
0
K
20
#1
KaBeKa
Muy interesante, aunque sea por explicar como llega una población entera a ser cruel cuando inicialmente eran personas normales y ciertamente empáticas.
Al hilo de esto la IA es parecido, dejamos que nos diga el conocimiento así como la estupidez hace que cedas tu opinión en otro.
0
K
10
Ver toda la conversación (
2
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Al hilo de esto la IA es parecido, dejamos que nos diga el conocimiento así como la estupidez hace que cedas tu opinión en otro.