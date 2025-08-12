edición general
13 meneos
14 clics
El genocidio olvidado de Namibia: cómo los alemanes cazaron y asesinaron a los bosquimanos

El genocidio olvidado de Namibia: cómo los alemanes cazaron y asesinaron a los bosquimanos

Los colonos pronto se vieron en apuros. En 1911, los titulares de la prensa namibia hablaban de una “plaga de los bosquimanos”. Dos elementos alimentaron el pánico. En primer lugar, el asesinato de un policía y varios granjeros blancos. En segundo lugar, se suponía que las actividades de los bosquimanos estaban obstaculizando el flujo de trabajadores migrantes contratados, muy necesarios, procedentes de las regiones de Owambo y Kavango para trabajar en los yacimientos de diamantes recién descubiertos de Luderitzbucht.

| etiquetas: bosquimanos , genocidio , alemania , namibia
11 2 0 K 76 cultura
sin comentarios
11 2 0 K 76 cultura

menéame