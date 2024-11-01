edición general
El genocidio israelí en Gaza denunciado durante la cobertura de los Juegos Olímpicos de Invierno (EN)

La cobertura de una cadena pública suiza se ha vuelto viral en Internet después de que un comentarista destacara los comentarios realizados en el pasado por un atleta israelí en apoyo al genocidio «moralmente justo» de Israel en Gaza mientras competía en los Juegos Olímpicos de Invierno.

Noeschachi #1 Noeschachi *
El comentarista lo articula perfectamente :clap:

«Esto plantea la cuestión de su presencia en Cortina durante estos Juegos, ya que el COI había indicado que los atletas que, y cito textualmente: 'Apoyaran activamente la guerra participando en eventos probélicos, participando en actividades militares o a través de sus actividades en redes sociales, no eran elegibles para participar'. Eso fue para los atletas rusos, para permitir que algunos compitieran bajo una bandera neutral.
Recordamos

Sr.No #3 Sr.No
Chapó por el presentador: Si quieres lavar el genocidio con esta pantomima, conmigo no cuentes. Y relata las inmoralidad y bajeza del capitán genocida en lugar de blanquearlo.
Tkachenko #2 Tkachenko
Sello de calidad otorgado por nuestro clon sionazi más entrañable, el Pozí
