Genocidio de Gaza: El PP sigue llegando tarde a todo

Tan a regañadientes lo hacen que incluso se permiten la frivolidad de mentir descaradamente a la ciudadanía, como el barón del PP en Aragón, que este jueves admitió el genocidio con esta frase: “Yo nunca he dicho que lo que está ocurriendo en Gaza no sea un genocidio. Nunca he dicho que no sea genocidio. Nunca lo voy a decir”. Pero hace solo dos semanas no se atrevió a reconocerlo y se limitó a decir que la estrategia genocida de Israel “es absolutamente indefendible”. Sin más, sin llamar a las cosas por su nombre.