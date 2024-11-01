El genocidio avanza: el 11% de la población de Gaza ha sido asesinada o herida desde el 7-O

A fecha de 3 de diciembre, ya son 70.125 palestinos muertos en Gaza y 171.015 heridos desde el 7 de octubre de 2023. Según un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de principios del pasado mes de octubre, un cuarto de estos heridos sufrían lesiones graves, como amputaciones, quemaduras, lesiones de médula espinal o en el cerebro. Si se aplica este porcentaje de destrucción a la población española, equivaldría a toda la Región de Murcia.