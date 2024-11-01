edición general
9 meneos
5 clics
El genocidio avanza: el 11% de la población de Gaza ha sido asesinada o herida desde el 7-O

El genocidio avanza: el 11% de la población de Gaza ha sido asesinada o herida desde el 7-O

A fecha de 3 de diciembre, ya son 70.125 palestinos muertos en Gaza y 171.015 heridos desde el 7 de octubre de 2023. Según un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de principios del pasado mes de octubre, un cuarto de estos heridos sufrían lesiones graves, como amputaciones, quemaduras, lesiones de médula espinal o en el cerebro. Si se aplica este porcentaje de destrucción a la población española, equivaldría a toda la Región de Murcia.

| etiquetas: genocidio , gaza , asesinados , israel , 11%
8 1 1 K 113 actualidad
4 comentarios
8 1 1 K 113 actualidad
Javi_Pina #1 Javi_Pina
¿Ya podemos romper acuerdos comerciales y sacarlos de eurovision y demás competiciones?
1 K 30
Graffin #4 Graffin
#1 Gaza no está en eurovisión, y aunque estuviesen, me parecería muy feo echarles mientras sufren un genocidio.
0 K 9
aupaatu #2 aupaatu
No pasa nada la Siounion Europea no ve nada reocupante que solucionar en Gaza.
0 K 9
El_mostrenco #3 El_mostrenco
Vaya masacre…
0 K 6

menéame