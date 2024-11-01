Gengenbach, el encanto de la Selva Negra

A unos 50 minutos en coche desde Baden Baden (también se puede llegar en tren desde allí o desde Friburgo) se llega a Gegenbach, una pequeña localidad alemana ubicada al borde la Selva Negra cuyo pintoresquismo le ha servido para acoger rodajes cinematográficos ("Charlie y la fábrica de chocolate") y atraer turismo: casas tradicionales con entramado de vigas vistas, la torre de la Puerta Superior, el campanario barroco de la iglesia de Santa María, el parque Schneckematt...