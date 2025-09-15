El género point and click en los videojuegos

Guybrush, Roger Wilco, Brandon, Simon… ¿te suenan? Este artículo recorre la historia, estética y filosofía de las aventuras gráficas point & click que marcaron una generación. Desde los motores SCUMM y AGI hasta remasterizaciones modernas, pasando por música interactiva, narrativa transmedia y dilemas pixelados. ¿Jugar o leer? ¿Preservar o evolucionar? Un viaje editorial por el arte de pensar con el mouse. [Retro Tech & Café] – Cultura computacional con café y contexto. ¿Te gusta este contenido? Por favor, suscribete al blog.
