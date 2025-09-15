El género point and click en los videojuegos

edición general
Guybrush, Roger Wilco, Brandon, Simon… ¿te suenan? Este artículo recorre la historia, estética y filosofía de las aventuras gráficas point & click que marcaron una generación. Desde los motores SCUMM y AGI hasta remasterizaciones modernas, pasando por música interactiva, narrativa transmedia y dilemas pixelados. ¿Jugar o leer? ¿Preservar o evolucionar? Un viaje editorial por el arte de pensar con el mouse. [Retro Tech & Café] – Cultura computacional con café y contexto. ¿Te gusta este contenido? Por favor, suscribete al blog.

#10 retrotechycafe
#9 Sí, me gusta mucho. Pero a pesar de conocerla, tenía que poner ciertos límites al artículo para que no se haga tan extenso. De todas formas, Broken Sword es "la aventura gráfica". Es, entre los clásicos, una muy muy buena. Muchas gracias por leer el artículo y por aportar tu punto de vista. :-)
#7 Muchas gracias. Lo voy a tener en cuenta.
La saga Runaway molaba. Creo que es el último juego que compré en formato físico.
#0 esta feo que te registres para enviar solo entradas de tu blog
#1 Son artículos que escribo con mucho cariño y dedicación. Respeto tu punto de vista, pero también es una forma de expresión literaria.
#2 He visto que no haces ninguna referencia a Broken Sword que es mi AG favorita. ¿No te gusta?
#1 Depende de lo que envié y con que asiduidad.
Este articulo me hubiese encantado subirlo a mi
#3 cuatro envíos, los cuatro de su blog. Independientemente de que sean interesantes (que lo son), es spam
#4 Quiero aclarar un punto importante: el blog no tiene publicidad, no conduce a la compra de nada. Es material de divulgación gratuita. Es ameno y divertido de leer. Spam sería otra cosa. Sería que yo le pida a Ud que se una a mi comunidad para venderle algo. Yo escribo artículos para la comunidad. Me encanta escribir, y como cualquier redactor, me gusta que la gente lea lo que escribo. Eso no tiene nada de malo, que yo sepa.
#3 Muchas gracias por el interés. Espero que le guste el artículo. Estoy abierto a sugerencias para mejorarlos.
