La Generalitat Valenciana cierra parques naturales y suspende actividades al parque libre por la alerta roja por el calor extremo

La Generalitat ha decretado este sábado mesuras extraordinarias ante la alerta roja por calor extremo emitido por el *Aemet, que prevé temperaturas muy elevadas especialmente al prelitoral y en las zonas de interior de las comarcas costeras. La Dirección de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias y la Secretaría Autonómica de Medio Ambiente y Territorio han emitido una instrucción conjunta que refuerza las restricciones y prohibiciones previstas en el Plan Especial ante el Riesgo de Incendios Forestales (*PEIF). [Cat]