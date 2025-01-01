La Generalitat Valenciana cierra parques naturales y suspende actividades al parque libre por la alerta roja por el calor extremo

La Generalitat ha decretado este sábado mesuras extraordinarias ante la alerta roja por calor extremo emitido por el *Aemet, que prevé temperaturas muy elevadas especialmente al prelitoral y en las zonas de interior de las comarcas costeras. La Dirección de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias y la Secretaría Autonómica de Medio Ambiente y Territorio han emitido una instrucción conjunta que refuerza las restricciones y prohibiciones previstas en el Plan Especial ante el Riesgo de Incendios Forestales (*PEIF). [Cat]
| etiquetas: cambio climático , valencia , comunidad valenciana
Claro los parques naturales son competencia de parques acuáticos y sitios dónde consumes y los políticos tienen sus negocios.
Cuando hay lluvias torrenciales no cierran nada porque no se puede competir.
Sigue la política de la masacre
Ojalá se llevara tanto control en el día a día porque se ven auténticas salvajadas en los espacios naturales.
Entre las medidas adoptadas destaca la prohibición de circular por pistas y caminos forestales —ya sea a pie, en bicicleta o en cualquier vehículo— dentro de los principales parques naturales de la Comunidad Valenciana, como los de la Sierra de Irta, Peñagolosa, Calderona, Turia, Mariola, Montgó,… » ver todo el comentario